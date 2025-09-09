Vernissage Einer, der trotz schwindender Sehkraft traumhafte Bilder malt
Bei einem Unfall verlor er ein Auge. Das verbliebene Sehorgan funktioniert nur schlecht. Dennoch zeigt nun eine Ausstellung, wie kunstvoll Peter W. Clauss arbeitet.
09.09.2025, 20:50
Kalbe - Ein Künstler, der nicht richtig sehen kann – und der dennoch beeindruckende Bilder malt: Geht das? Die Antwort lautet: Ja! Peter W. Clauss ist das beste Beispiel dafür. Jetzt bestückt der Wahl-Kalbenser eine große Ausstellung in seiner neuen Heimatstadt.