Bei einem Unfall verlor er ein Auge. Das verbliebene Sehorgan funktioniert nur schlecht. Dennoch zeigt nun eine Ausstellung, wie kunstvoll Peter W. Clauss arbeitet.

Der sehbehinderte Künstler Peter W. Clauss mit zweien seiner großflächigen Bilder, die er nun ausstellt.

Kalbe - Ein Künstler, der nicht richtig sehen kann – und der dennoch beeindruckende Bilder malt: Geht das? Die Antwort lautet: Ja! Peter W. Clauss ist das beste Beispiel dafür. Jetzt bestückt der Wahl-Kalbenser eine große Ausstellung in seiner neuen Heimatstadt.