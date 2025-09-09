weather regenschauer
Bei einem Unfall verlor er ein Auge. Das verbliebene Sehorgan funktioniert nur schlecht. Dennoch zeigt nun eine Ausstellung, wie kunstvoll Peter W. Clauss arbeitet.

Von Cornelia Kaiser 09.09.2025, 20:50
Der sehbehinderte Künstler Peter W. Clauss mit zweien seiner großflächigen Bilder, die er nun ausstellt.
Der sehbehinderte Künstler Peter W. Clauss mit zweien seiner großflächigen Bilder, die er nun ausstellt. Foto: Cornelia Kaiser

Kalbe - Ein Künstler, der nicht richtig sehen kann – und der dennoch beeindruckende Bilder malt: Geht das? Die Antwort lautet: Ja! Peter W. Clauss ist das beste Beispiel dafür. Jetzt bestückt der Wahl-Kalbenser eine große Ausstellung in seiner neuen Heimatstadt.