Im Kreismuseum Osterburg sind Werke zu sehen, die mehr können als nur gut aussehen: Im Kunstunterricht entwerfen Schüler Wohnkonzepte, gestalten Mode mit Verpackungsmüll und lernen, wie künstliche Intelligenz funktioniert.

Im Kreismuseum in Osterburg sind ab sofort rund 150 Werke von Schülern des Gymnasiums zu sehen.

Osterburg. - Was in der neuen Ausstellung im Kreismuseum in Osterburg zu sehen ist, ist mehr als Kunst. Es sind Wohnkonzepte der Zukunft und Designerstücke, die alten Chipstüten ein zweites Leben geben. Die Kooperation zwischen Gymnasium und Kreismuseum in Osterburg geht damit ins 33. Jahr und könnte dennoch inhaltlich kaum aktueller sein.

„Alle Jahrgangsstufen haben daran mitgewirkt“, berichtet Kunstlehrerin Ina Mencke. Eine sechsköpfige Jury hat unter allen Werken, die im Schuljahr 2024/25 im Kunstunterricht entstanden sind, die besten ausgewählt. Rund 150 werden nun ausgestellt.

Mencke und ihre drei Kunstkolleginnen versuchen, den Kindern die ganze Bandbreite des Fachs näherzubringen und spannen dabei auch den Bogen zu anderen Themen. Architektur beispielsweise. So hat eine Klasse Wohnkonzepte der Zukunft entwickelt. „Zuerst als Zeichnung auf Papier“, erzählt Mencke, „danach als 3D-Umsetzung. Anschließend haben wir verglichen, wie eine künstliche Intelligenz dieselben Entwürfe umgesetzt hat. Das ist auch Unterricht in Medienerziehung und Problemlösung.“

Alle Teilschritte sind in der Ausstellung zu sehen, ebenso Plastiken und Skulpturen, grafische und malerische Arbeiten, zum Teil nach dem Vorbild von Picasso, Fotografien und Designerstücke aus Verpackungsresten, alten Zeitungen und Flaschen. Die Schüler-Kunstausstellung ist dienstags bis freitags von 13 bis 16 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.