Ein Leser widerspricht der Darstellung, Bürgermeisterin Turian verzichte freiwillig auf Geld und verweist auf eine gesetzlich geregelte Pflicht.

Wie freiwillig ist der Verzicht der Bürgermeisterin auf zusätzliches Geld wirklich?

Wie viel Geld steht dem Ehrenamt zu?

Genthin. - In Genthin brodelt es hinter den Kulissen des Rathauses. Während Bürgermeisterin Dagmar Turian mit ihrem Verzicht auf eine Erhöhung der Aufwandspauschale für Schlagzeilen sorgte, regt sich nun Kritik – oder zumindest Klarstellung – aus der Bürgerschaft. Dabei wird in Frage gestellt, wie freiwilligt dieser Verzicht wirklich ist.