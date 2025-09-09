weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. E-Zigaretten als Einwegmodel: Gefährlich: Vapes lösen Brände aus

Einweg-Zigaretten und Vaporizer haben sich zu einer Milliarden-Industrie entwickelt. Auch im Jerichower Land steigen die Zahlen. Doch sie sorgen auch für Ärger.

Von Henning Paul 09.09.2025, 18:47
Einweg-Vapes werden im Jerichower Land immer beliebter.
Einweg-Vapes werden im Jerichower Land immer beliebter. Symbolbild: Moritz Frankenberg/dpa

Burg - Es gibt sie in vielen Formen und Farben und mit hunderten Geschmacksrichtungen. Vapes werden weltweit immer beliebter - ein Trend, der auch im Jerichower Land sichtbar ist. Die Volksstimme befragte Verkäufer und Entsorger nach ihren Eindrücken des wachsenden Marktes.