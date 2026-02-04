Eisige Temperaturen, unwegsames Gelände und ein schwer verletzter Waldarbeiter: Mitten im Wald bei Berge probten Bundesforst sowie Freiwilligen Feuerwehren den Ernstfall.

Berge/vs. - Kettensägenlärm, Frost und Zeitdruck: Mitten im winterlichen Wald entscheidet oft jede Minute darüber, ob aus einem Arbeitsunfall eine Rettung wird. Genau dieses Szenario wurde kürzlich auf der Nationalen Naturerbefläche (NNE) Berge realistisch durchgespielt. Eingeklemmter Waldarbeiter, ein Kollege unter Schock, schwierige Wege und eisige Bedingungen – eine Lage, wie sie im Forstalltag jederzeit eintreten kann. Umso wichtiger war es für Bundesforst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Berge und Jävenitz, Abläufe, Kommunikation und Technik gemeinsam unter möglichst realen Bedingungen zu erproben.