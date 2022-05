Einkauf in Gardelegen: Kaum noch Kunden mit Corona-Maske

Ungeliebt war er schon immer, der Mund-Nasen-Schutz. Die Maske war unbequem beim Einkauf, störend beim Gespräch zwischen den Supermarktregalen. Doch seit Mitte April ist die Maskenpflicht vorbei. Wie sieht es damit in Gardelegen aus?

Gardelegen - Vor wenigen Wochen war sie noch überall präsent: die weiße, medizinische Maske. Auch nach dem offiziellen Wegfall der Maskenpflicht wurde sie noch fleißig getragen beim Einkaufen in den Supermärkten oder in den Einzelhandelsgeschäften in Gardelegen. Doch das Bild hat sich mittlerweile gewandelt.