Nach kontroverser Diskussion Einnahmen aus Windenergie: Jeetze will mehr vom Kuchen
Während es in puncto Windpark-Erweiterung gegenteilige Meinungen im Ortsrat Jeetze gab, waren sich dessen Mitglieder in einer anderen Sache total einig.
28.01.2026, 06:00
Jeetze - Der Jeetzer Ortschaftsrat ist dafür bekannt, dass er sich seine Entscheidungen nicht leicht macht. Erst recht nicht, wenn es um so ein brisantes Thema wie den vor der Tür liegenden Windpark und dessen mögliche Erweiterung um vier neue Anlagen geht.