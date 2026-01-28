Während es in puncto Windpark-Erweiterung gegenteilige Meinungen im Ortsrat Jeetze gab, waren sich dessen Mitglieder in einer anderen Sache total einig.

Einnahmen aus Windenergie: Jeetze will mehr vom Kuchen

Der Windpark zwischen Brunau und Jeetze im Frühnebel.

Jeetze - Der Jeetzer Ortschaftsrat ist dafür bekannt, dass er sich seine Entscheidungen nicht leicht macht. Erst recht nicht, wenn es um so ein brisantes Thema wie den vor der Tür liegenden Windpark und dessen mögliche Erweiterung um vier neue Anlagen geht.