Magdeburg, Deutschland
  Nach kontroverser Diskussion: Einnahmen aus Windenergie: Jeetze will mehr vom Kuchen

Nach kontroverser Diskussion Einnahmen aus Windenergie: Jeetze will mehr vom Kuchen

Während es in puncto Windpark-Erweiterung gegenteilige Meinungen im Ortsrat Jeetze gab, waren sich dessen Mitglieder in einer anderen Sache total einig.

Von Cornelia Kaiser 28.01.2026, 06:00
Der Windpark zwischen Brunau und Jeetze im Frühnebel.
Der Windpark zwischen Brunau und Jeetze im Frühnebel. Foto: Cornelia Kaiser

Jeetze - Der Jeetzer Ortschaftsrat ist dafür bekannt, dass er sich seine Entscheidungen nicht leicht macht. Erst recht nicht, wenn es um so ein brisantes Thema wie den vor der Tür liegenden Windpark und dessen mögliche Erweiterung um vier neue Anlagen geht.