  4. Vier Teams am Start: Eisstockschießen auf dem zugefrorenen Burggraben

Ein bislang einmaliges Event hat es am Sonntag in Kalbe gegeben. Das Eis auf dem Burggraben wurde für einen Wettkampf besonderer Art genutzt.

Von Cornelia Kaiser 27.01.2026, 06:00
Hier war das Team der jüngeren Handwerker am Start, das am Ende den Wettkampf für sich entschied.
Cornelia Kaiser

Kalbe - Höher, schneller, weiter, immer mehr? Nicht mit diesen Herren! Eine kleine Gruppe von Kalbensern hat sich angesichts der frostigen Temperaturen eine Wochenendveranstaltung ausgedacht, bei der zwar durchaus ein Wettkampf stattfand, bei der aber vor allem der Spaß, und nicht etwa Preise im Vordergrund standen.