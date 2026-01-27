Ein bislang einmaliges Event hat es am Sonntag in Kalbe gegeben. Das Eis auf dem Burggraben wurde für einen Wettkampf besonderer Art genutzt.

Hier war das Team der jüngeren Handwerker am Start, das am Ende den Wettkampf für sich entschied.

Kalbe - Höher, schneller, weiter, immer mehr? Nicht mit diesen Herren! Eine kleine Gruppe von Kalbensern hat sich angesichts der frostigen Temperaturen eine Wochenendveranstaltung ausgedacht, bei der zwar durchaus ein Wettkampf stattfand, bei der aber vor allem der Spaß, und nicht etwa Preise im Vordergrund standen.