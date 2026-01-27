Schüler des Magdeburger Hegelgymnasiums zeigen Herz für schwerstkranke Kinder. Mit einer bemerkenswerten Aktion unterstützen sie Hilfsangebote.

Magdeburg - Die Weihnachtszeit steht traditionell für Zusammenhalt, Mitgefühl und gegenseitige Unterstützung. Diese Werte wurden auch in diesem Jahr am Hegelgymnasium in Magdeburg eindrucksvoll gelebt: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Eltern organisierten gemeinsam eine Spendenaktion zugunsten des Vereins schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern, teilte die Schule jetzt mit.

Im Rahmen eines über mehrere Wochen stattfindenden Weihnachtsbasars sammelte die Schulgemeinschaft Spenden für den guten Zweck. An den Montagen nach den Adventswochenenden hatten jeweils unterschiedliche Klassenstufen ihre liebevoll gestalteten Stände in der Schule aufgebaut.

815 Euro kamen für schwerstkranke Kinder in Magdeburg zusammen

Angeboten wurden unter anderem selbstgebackenes Weihnachtsgebäck, gebastelter Weihnachtsschmuck und weitere kleine Geschenkideen. Das große Engagement aller Beteiligten zahlte sich aus: Insgesamt kam die Spendensumme von 815,17 Euro zusammen, teilte jetzt Angela Schmidt, Schulfachliche Koordinatorin am Hegelgymnasium Magdeburg, mit. Mit Stolz habe dieser Betrag schließlich vom Schülerrat an den Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern übergeben werden können.

Spenden von Magdeburger Schülern für Sommerfest und Hof der klugen Tiere

Die Spenden sollen unter anderem für besondere Angebote für die betroffenen Kinder und ihre Familien eingesetzt werden. Dazu zählen etwa ein Sommerfest auf dem Hof der klugen Tiere oder das jährlich stattfindende Familientreffen, hieß es weiter.

Lehrerin und Koordinatorin Angela Schmidt erklärt:„Ein herzliches Dankeschön gilt allen Schülerinnen und Schülern des Hegelgymnasiums, die mit ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, diese Aktion erneut zu einem großen Erfolg zu machen.“