1.724 Hunde sind in Haldensleben gemeldet. Die Hundemarken für die Vierbeiner werden weiterhin ausgegeben, während andere Städte bereits auf die Marken verzichten. Sie zeigen: Die Hundesteuer funktioniert auch digital.

Auch für Boston aus Haldensleben gab es schon die neue Hundemarke von der Stadt.

Haldensleben - Bei der Gassi-Runde benötigen die Hunde in Haldensleben nicht nur eine Leine, die am Halsband oder Geschirr befestigt ist, sondern auch immer noch ihre Hundemarke. Diese kann am Halsband angebracht werden oder der Hundehalter hat sie dabei. Wer sie nicht mit sich trägt und bei stichprobenartigen Kontrollen durch das Ordnungsamt ohne Marke erwischt wird, riskiert ein Bußgeld in Höhe von bis zu 100 Euro nach mehrmaligen Vergehen und begeht eine Ordnungswidrigkeit.