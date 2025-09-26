Die einzige Hausarzt-Praxis im Gardelegener Ortsteil Mieste stellt ihre kassenärztliche Arbeit ab Oktober 2025 ein. Dazu gibt es widersprüchliche Informationen - für Patienten mit gravierenden Folgen ...

Empörte Patientin in Mieste: „Für mich einfach nur unmenschlich“

Weil der Hausarzt nur noch privat behandelt

Die Hausarzt-Praxis in Mieste stellt ihre kassenärztliche Arbeit ein. Krankenkassen weigern sich, für die Behandlung dort zu bezahlen.

Mieste - Ab 1. Oktober ist Schluss. Dann stellt die Hausarztpraxis in Mieste ihre kassenärztliche Tätigkeit ein. Zwar hieß es zunächst, die Patienten könnten sich weiter dort behandeln lassen. Krankenkassen widersprechen dem aber. Die Miester sind sauer und die Ortsbürgermeisterin befürchtet weitreichende Folgen.