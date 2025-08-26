BI: „Demokratie in Sachsen-Anhalt in Gefahr“ Entsetzen nach Bürgerentscheid-Absage: Kann das auch Gardelegen treffen?
Im Norden des Altmarkkreises wird es keinen Bürgerentscheid über Windräder im Schmölauer Forst geben. Kann die Weisung aus Halle, die für Empörung sorgt, auch Gardelegen treffen?
26.08.2025, 15:12
Gardelegen/Dähre. - Jüngste Ereignisse ganz im Nordwesten des Altmarkkreises lassen Anhänger der hiesigen Bürgerinitiative (BI) „Wir wollen keine Windräder in der altmärkischen Schweiz“ aufhorchen. Auch im Schmölauer Forst ist der Bau von Windkraftanlagen geplant. Auch dort hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die dies verhindern will. Auch dort gab es ein Bürgerbegehren, dem – im zweiten Anlauf – stattgegeben wurde. Der Bürgerentscheid sollte wie in Gardelegen am 28. September stattfinden. Doch jetzt der Schock.