Im kleinen Huy-Ort Schlanstedt sind mehrere Vereine aktiv. Sie sorgen für ein reges Gemeinschaftsleben. Nun gab es ein Turnier mit besonderen Preisen.

Schlanstedt. - Der Weihnachtsbraten dürfte bei den meisten nun bereits Vergangenheit sein – die wenigsten dürften aber auf diesem Wege zu ihm gekommen sein wie einige Schlanstedter.

Hier stand, organisiert von der örtlichen Schützengesellschaft 1707, nämlich im Vorfeld der Festtage auch in diesem Jahr das traditionelle Weihnachtsschießen auf dem Programm.

Traditionelle Veranstaltung mit vielen Teilnehmern

Zahlreiche Einwohner und Mitglieder der Schützengesellschaft waren gekommen – gab es doch auch dieses Mal einiges an Preisen zu gewinnen.

Gewertet wurde, der Fairness wegen, getrennt nach Profis und Laien. Aus den Kreisen der ungeübten Einwohnerschaft konnte sich am Ende Carmen Ahrens durchsetzen, die eine Weihnachtsgans gewann. Platz zwei und damit eine Ente holte sich Henrik Stadler. Ein geräucherter Schinken ging für Platz drei an Jenny Knappe. Einen Überraschungspräsentkorb gab es für Simone Milatz auf Platz vier ebenso wie für Tobias Becker auf Platz fünf.

Die ersten fünf der Mitglieder der Schützengesellschaft. Foto: Jürgen Pott

Unter den Mitgliedern der Schützengesellschaft konnte Sven Kosinski den ersten Platz gewinnen und so eine Weihnachtsgans mit nach Hause nehmen. Monty Doerks auf Platz zwei erschoss sich eine Ente, Kirsten Uhland auf Platz drei den Schinken. Manfred Groß freute sich über Platz vier – und einen Kasten Bier. Das Überraschungspräsent ging hier an Marcel Ulbrich auf Platz fünf.

Der Vorstand der Schützengesellschaft Schlanstedt 1707 bedankt sich bei allen, die mitgewirkt haben am diesjährigen Weihnachtsschießen und hofft, dass alle ein gesegnetes und friedliches Fest hatten – und die Preise wohlgemundet haben.