Baustelle im Harz Nach erneuter Sicherung: Hasenwinkel-Brücke in Wernigerode vor dem Neubau
Eine einsturzgefährdete Brücke zu einem kleinen Wohngebiet sorgt seit Jahren für Kopfzerbrechen in Wernigerode. Wie es nach einer erneuten Sicherung am Hasenwinkel weitergeht.
27.12.2025, 09:30
Wernigerode. - Die Hasenwinkel-Brücke über die Holtemme ist seit Jahren marode, im Dezember musste das Bauwerk im Wernigeröder Stadtteil Hasserode für eine Notreparatur erneut kurzzeitig gesperrt werden. Nun ist endlich ein Neubau in Sicht.