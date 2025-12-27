Eine einsturzgefährdete Brücke zu einem kleinen Wohngebiet sorgt seit Jahren für Kopfzerbrechen in Wernigerode. Wie es nach einer erneuten Sicherung am Hasenwinkel weitergeht.

Nach erneuter Sicherung: Hasenwinkel-Brücke in Wernigerode vor dem Neubau

Zur Sicherung über den Winter hat die Hasenwinkel-Brücke in Wernigerode einen hölzernen Überbau bekommen.

Wernigerode. - Die Hasenwinkel-Brücke über die Holtemme ist seit Jahren marode, im Dezember musste das Bauwerk im Wernigeröder Stadtteil Hasserode für eine Notreparatur erneut kurzzeitig gesperrt werden. Nun ist endlich ein Neubau in Sicht.