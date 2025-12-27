weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Wirtschaft: Streit in der Börde eskaliert: Ist der Technologiepark Ostfalen in Gefahr?

Wirtschaft: Streit in der Börde eskaliert Ist der Technologiepark Ostfalen in Gefahr?

Barlebens Bürgermeister Frank Nase überrascht kurz vor Weihnachten mit dem Verlassen des TPO-Zweckverbandes. Grund ist der Bau eines Zehn-Millionen-Bürogebäudes. Wie es nun weitergeht.

Von Sebastian Pötzsch 27.12.2025, 10:00
Streitthema ist das Bürogebäude, das ohne Zustimmung Barlebens in der Steinfeldstraße im TPO errichtet wird und zehn Millionen Euro kosten soll.
Streitthema ist das Bürogebäude, das ohne Zustimmung Barlebens in der Steinfeldstraße im TPO errichtet wird und zehn Millionen Euro kosten soll. Foto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Der Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) in Barleben steht wohl vor dem Aus. Die Gemeinde Barleben als größtes Mitglied wird aus der Organisation austreten. Das hat Bürgermeister Frank Nase (CDU) während eines Hintergrundgespräches mit der Volksstimme erklärt. Der Austritt sei bereits schriftlich eingereicht worden.