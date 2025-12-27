Barlebens Bürgermeister Frank Nase überrascht kurz vor Weihnachten mit dem Verlassen des TPO-Zweckverbandes. Grund ist der Bau eines Zehn-Millionen-Bürogebäudes. Wie es nun weitergeht.

Streitthema ist das Bürogebäude, das ohne Zustimmung Barlebens in der Steinfeldstraße im TPO errichtet wird und zehn Millionen Euro kosten soll.

Barleben - Der Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) in Barleben steht wohl vor dem Aus. Die Gemeinde Barleben als größtes Mitglied wird aus der Organisation austreten. Das hat Bürgermeister Frank Nase (CDU) während eines Hintergrundgespräches mit der Volksstimme erklärt. Der Austritt sei bereits schriftlich eingereicht worden.