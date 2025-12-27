Wirtschaft: Streit in der Börde eskaliert Ist der Technologiepark Ostfalen in Gefahr?
Barlebens Bürgermeister Frank Nase überrascht kurz vor Weihnachten mit dem Verlassen des TPO-Zweckverbandes. Grund ist der Bau eines Zehn-Millionen-Bürogebäudes. Wie es nun weitergeht.
27.12.2025, 10:00
Barleben - Der Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) in Barleben steht wohl vor dem Aus. Die Gemeinde Barleben als größtes Mitglied wird aus der Organisation austreten. Das hat Bürgermeister Frank Nase (CDU) während eines Hintergrundgespräches mit der Volksstimme erklärt. Der Austritt sei bereits schriftlich eingereicht worden.