Erbe, Hauskauf, Firmengründung - Notarin berät in Gardelegen

Katharina Seidel, vormals Trensch, arbeitet in Gardelegen als Notarin – seit Kurzem in der Villa, die im Hintergrund zu sehen ist. Bis man diesen Beruf ausüben kann, vergehen viele Jahre. Die Anforderungen an die Anwärter sind hoch, das Studium schwierig.

Gardelegen - Die moderne, sympathische, junge Frau, die in Gardelegen seit fast zwei Jahren Ansprechpartnerin für alles rund ums Erbe, den Hauskauf oder die Firmengründung ist, scheint gar nicht so recht in das verstaubte Bild von einem Notar zu passen. Doch wenn Katharina Seidel über ihren Beruf spricht, klingt das so gar nicht langweilig und man spürt, dass er ihre Berufung ist.