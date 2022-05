Es wird teuer: Gardelegens Stadtrat bestätigt neue Friedhofsgebühren

Mit steigenden Ausgaben steigen in Gardelegen die Friedhofsgebühren, das hat der Stadtrat bestätigt. Wie sich das auswirkt und welchen Vorschlag Gustav Wienecke (SPD) einbrachte.

Gardelegen - Während der Novembersitzung des Gardelegener Stadtrates im vergangenen Jahr wurde das Thema vertagt. Am Montagabend nun gab es im Letzlinger Kulturhaus ein mehrheitliches Ja der Stadträte zur neuen Friedhofsgebührensatzung für die 27 kommunalen Ruhestätten. Welche Auswirkungen hat das?

Erstmalig war die Gebührenkalkulation für alle Friedhöfe im Jahr 2018 für den Zeitraum von 2019 bis 2021 erstellt worden. Bis dahin hatte es für jeden einzelnen Friedhof unterschiedliche Gebühren gegeben. Der Kalkulationszeitraum war Ende 2021 abgelaufen. Es musste nun für die Jahre 2022 bis 2024 neu kalkuliert werden.

Unterhalt und Investitionen

Und mit steigenden Ausgaben steigen auch die Friedhofsgebühren – um durchschnittlich 20 bis 25 Prozent. Grundlage der Kalkulation sind sämtliche Ausgaben für die Friedhöfe, wie Pflege, Unterhalt und Investitionen, die im Laufe der vergangenen Jahre gestiegen sind. Die Auswirkungen: Ein ganz normales Erdreihengrab kostete zum Beispiel bisher für 25 Jahre 787,50 Euro. Nun werden es 905,92 Euro sein. Wollen Eheleute etwa ein gemeinsames Grab, also ein zweistelliges Erdwahlgrab, müssen sie 1617,28 Euro zahlen, bisher waren es 1411,60 Euro.

Am Montagabend war auch der Antrag von Stadtrat Gustav Wienecke (Fraktion SPD, Feuerwehr, Südliche Altmark), der auch Ortsbürgermeister von Wannefeld ist, Thema. Diesen Antrag hatte der Wannefelder Ortschaftsrat eingebracht. Dabei war es um die allgemeine Nutzung des Friedhofes gegangen, zum Beispiel für Spaziergänge und Erholungszwecke. Dafür werden fünf Prozent von den kalkulierten Kosten abgezogen, bevor sie auf Nutzer der Grabstätten umgelegt werden.

Stätte der Begegnung

Dieser Prozentsatz, so der Antrag, sollte auf 20 Prozent erhöht werden. Denn der Friedhof sei, so bekräftigte Wienecke nun noch einmal, auch in den Dörfern eine Stätte der Begegnung, des Gespräches, des Innehaltens und der Trauer. Deshalb sollten die Friedhofsgebühren nicht nur den Nutzern, sondern auch der Allgemeinheit auferlegt werden. Wenn diese über Steuergelder einen größeren Anteil zahlen würden, würden sich die Friedhofsgebühren für die Nutzer verringern. Auf welcher Grundlage die Erhöhung aber erfolgen soll, blieb offen.

Der Antrag fand im Stadtrat keine Mehrheit. Er wurde abgelehnt.