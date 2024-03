In Gardelegen sucht die Polizei aktuell nach einer vermissten Person. Dabei kommt auch ein Fährtenspurhund zum Einsatz.

Polizei sucht hilflosen Mann in Gardelegen

Ein Polizist such mithilfe eines Suchhundes eine vermisste Person.

Gardelegen - Seit Donnerstagvormittag wird ein älterer Herr in Gardelegen vermisst. Der Mann wird in einer Einrichtung an der Hopfenstraße betreut.

Die Polizei setzt einen Fährtensuchhund ein. Laut Polizeiangaben ist der Mann 70 Jahre alt, grauhaarig, trägt einen Vollbart, ist korpulent und sehr schlecht zu Fuß. Bekleidet ist der Mann mit einer auffälligen orangefarbenen Jacke und einer grauen Jogginghose.

Wer den Mann gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei in Gardelegen unter 03907/7240.