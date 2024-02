Noch sind die Kalbenser eine starke Truppe – auch was die Mitgliederzahlen angeht. Den Stand zu halten, könnte laut Wehrleiter Ramon Rulff aber in den kommenden Jahren zur Herausforderung werden.

Kalbe. - Die aktuellen Zahlen ließen Ortswehrleiter Ramón Rulff während der jüngsten Jahressitzung zufrieden aussehen: Die Kalbenser Ortsfeuerwehr hat zurzeit 143 Mitglieder und 69 Kameradinnen und Kameraden im aktiven Dienst. Die Zahl der Mitglieder sei zudem seit vielen Jahren stabil, lobte Rulff. Das liege auch an der guten Arbeit in den Löschgruppen, betonte er und dankte dafür den Gruppenführern und Einwohnern für Ihren Dienst in den Löschgruppen. Die Kalbenser sind somit eine starke Truppe.

Seit Jahren stabil

Ob das in naher Zukunft auch so bleibt, ist allerdings ungewiss. Die Zukunft sehe tatsächlich nicht ganz so rosig aus, insbesondere wenn es um die Mitgliedergewinnung gehe, machte der Feuerwehrchef in seinem Bericht deutlich. Immer mehr Feuerwehrkräfte schafften es nicht mehr bis zum 65. Lebensjahr im Dienst zu bleiben, erläuterte Rulff, und langsam müsse man sich auch auf die geburtenschwachen Jahrgänge vorbereiten. Bei voraussichtlich weniger Mitgliedern würden die Aufgaben der Wehren indes garantiert nicht weniger, so Rulff. Er schätze, dass diese in den nächsten Jahren sogar weiter wachsen werden. Die Nachwuchsrekrutierung wird in Zukunft also großes Gewicht haben.

Bei dieser Herausforderung und auch auf die Unterstützung bei Veranstaltungen kann die Kalbenser Wehr nun allerdings auf einen starken Partner vertrauen. Denn seit wenigen Tagen gibt es den Förderverein der Wehr. Größtes Event in diesem Jahr wird ganz sicher im August das 135-jährige Wehrjubiläum werden, das die Kameraden zünftig feiern wollen.

Lob gab es von Rulff für den guten Ausbildungsstand. Jede Einsatzkraft muss 44 Stunden im Jahr leisten, in der Summe wurden am Standort Kalbe insgesamt 94 Stunden Ausbildung angeboten. Auch hier gab es allerdings einen Wermutstropfen: Das Problem sei immer wieder, dass viele Kameraden die Pflichtstunden leisten, viele würden auch zu jedem Dienst kommen, „doch einige sieht man das ganz Jahr nicht zur Aus- und Weiterbildung“, so Rulff.

Auch Ehrungen und Beförderungen wurden zur Jahressitzung vorgenommen. So wurden Jerrit Jäger (Karritz/Neuendorf), Marko Muthmann und Patrick Schmidt (beide Kalbe) zum Feuerwehrmann befördert, Andreas Pietsch (Kalbe) und Holger Münz (Vahrholz) wurden Hauptfeuerwehrmänner. Sebastian Vatge (Kalbe) ist nun Brandmeister. Als aktive Einsatzkräfte wurden Finn Schmieder (Kalbe) und Fabian Güßfeld (Bühne) aufgenommen.