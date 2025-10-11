Was gibt es an der aktuellen Baumpflanz-Challenge und am Zustand des örtlichen Kurparks auszusetzen? So einiges, wie ein engagierter Einwohner der Stadt Kalbe meint.

Im Kurpark Kalbe waren wegen Schädlingsbefalls etliche Bäume gefällt worden.

Kalbe - „Kann man das nicht in geordnete Bahnen lenken?“ Diese Frage hat Klaus-Ulrich Dressel in der Einwohnerfragestunde am Donnerstagabend an den Kalbenser Stadtrat und die Stadtverwaltung gerichtet und sich dabei auf aktuelle Pflanzaktionen bezogen.