Was gibt es an der aktuellen Baumpflanz-Challenge und am Zustand des örtlichen Kurparks auszusetzen? So einiges, wie ein engagierter Einwohner der Stadt Kalbe meint.

Von Cornelia Kaiser 11.10.2025, 06:00
Im Kurpark Kalbe waren wegen Schädlingsbefalls etliche Bäume gefällt worden.
Im Kurpark Kalbe waren wegen Schädlingsbefalls etliche Bäume gefällt worden. Archivifoto: Cornelia Kaiser

Kalbe - „Kann man das nicht in geordnete Bahnen lenken?“ Diese Frage hat Klaus-Ulrich Dressel in der Einwohnerfragestunde am Donnerstagabend an den Kalbenser Stadtrat und die Stadtverwaltung gerichtet und sich dabei auf aktuelle Pflanzaktionen bezogen.