Bei der Geburt ihres Sohnes erleidet die damals 23-Jährige Michelle Ferchland aus Barleben eine Fruchtwasserembolie und fällt ins Koma. Als sie aufwacht, ist nichts mehr, wie es einmal war. So geht es der jungen Frau und ihrer Familie acht Jahre nach dem Schicksalsschlag.

Locked-in-Syndrom: Barleberin kämpft sich in kleinen Schritten zurück ins Leben

Barleben - Vor acht Jahren stellt ein schwerer Schicksalsschlag das Leben von Michelle Ferchland und ihrer Familie von heute auf morgen auf den Kopf. Dabei sollte es einer der schönsten Momente im Leben der Barleberin werden. Die junge Frau freute sich auf ihr erstes Kind – einen kleinen Jungen. Doch unter der Geburt erleidet die damals 23-Jährige eine Fruchtwasserembolie und fällt monatelang ins Koma. Als sie wieder aufwacht, ist nichts mehr, wie es einmal war.