Nächtlicher Lärm, Gerichtsurteil und drohende Obdachlosigkeit: Kai A. muss seine Wohnung im Emerslebener Weg in Halberstadt räumen. Während der Vermieter auf die Zwangsräumung wartet, stellt sich die Frage, wie es für den Problemmieter weitergeht.

Vermieter Ralf Schachtschneider geht davon aus, dass er bei der Zwangsräumung in Halberstadt die Hilfe der Polizei brauchen wird.

Halberstadt. - Seit Juni hat Kai A. seine Nachbarn jeder Nacht mit Gebrüll und Gehämmere belästigt. Inzwischen hat das Amtsgericht Halberstadt entschieden, dass er die Wohnung im Emerslebener Weg räumen muss. Vermieter Ralf Schachneider geht davon aus, dass die Zwangsräumung noch im Oktober stattfinden wird. Er sorgt sich, dass sein Problemmieter dann auf der Straße stehen werde.