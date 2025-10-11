Am Galgenberg in Elbingerode Herbstlauf zum Ferienstart: Oberharzer Grundschüler rennen um die Wette
Mit dem Herbstlauf haben die Grundschüler in Elbingerode (Harz) die Herbstferien eingeläutet. Mit dabei waren alle Klassen der Grundschule Paul Ernst.
11.10.2025, 14:45
Elbingerode. - Mit großer Begeisterung und viel Elan haben die Schüler der Grundschule Paul Ernst in Elbingerode ihren Herbstlauf am letzten Schultag vor den Herbstferien absolviert. Daran teilgenommen haben alle Klassen, sodass circa 119 Kinder am Galgenberg um die Wette liefen.