Mit dem Herbstlauf haben die Grundschüler in Elbingerode (Harz) die Herbstferien eingeläutet. Mit dabei waren alle Klassen der Grundschule Paul Ernst.

Der Herbstlauf der Grundschule Elbingerode am Galgenberg fand am Freitag, 10. Oktober - dem letzten Schultag vor den Herbstferien, statt.

Elbingerode. - Mit großer Begeisterung und viel Elan haben die Schüler der Grundschule Paul Ernst in Elbingerode ihren Herbstlauf am letzten Schultag vor den Herbstferien absolviert. Daran teilgenommen haben alle Klassen, sodass circa 119 Kinder am Galgenberg um die Wette liefen.