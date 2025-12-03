Stadtrat sorgt sich um Sicherheit „Formel-1-Strecke“ im Wohngebiet: Mehr Schilder, aber keine Kontrolle?
Anwohner trauen sich im Wohngebiet Schlüsselkorb in Gardelegen nicht mehr über die Straße, sagt ein Stadtrat. Er will die Tempo-30-Zone ausweiten. Bürgermeisterin Mandy Schumacher hat Zweifel an der Wirksamkeit...
03.12.2025, 09:25
Gardelegen. - Unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen und Anregungen“ sprach Dirk Kuke im Stadtrat die Sorgen der Anwohner des Schlüsselkorbs an. „Ich bin mehrfach angesprochen worden bezüglich der Formel-1-Strecke im Schlüsselkorb“, erzählte er. Ältere Gardelegener, die dort ihre Einkäufe erledigen würden, „haben teilweise Angst, über die Straße zu gehen“, so Kuke.