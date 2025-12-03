Deutschlandweit gibt es das Problem zu großer Friedhöfe. In Laatzke bei Gardelegen wird nun ein 100 Quadratmeter großes Areal veräußert. Wie kam es dazu?

Der Friedhof in Laatzke. Die Stadt verkauft ein etwa 100 Quadratmeter großes Areal des Friedhofes.

Laatzke. - Es ist ein Novum in der Stadt Gardelegen, aber rechtlich möglich und von allen Entscheidungsträgern auch zugelassen: Die Stadt Gardelegen verkauft zum ersten Mal ein Stück Friedhofsgelände. Konkret geht es um eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche auf dem Friedhof in Laatzke. Der liegt idyllisch mitten im Dorf. Dem Besucher präsentiert sich eine gepflegte Anlage mit gepflegten Grabstätten und zwei auffälligen Friedhofstoren.