Sie bewegten sich mitten auf der Landesstraße zwischen fahrenden Autos: Freilaufende Hunde, von denen das Ordnungsamt Kalbe gern zeitnah Kenntnis erhalten hätte.

Freilaufende Hunde können Angst machen, besonders wenn es sich nicht um so niedliche Exemplare wie diese beiden Jungtiere handelt.

Kalbe - Ein Vorfall mit zwei freilaufenden Hunden hat in der Region Kalbe für Aufregung gesorgt. Der Redaktion ist ein Foto zugespielt worden, das offensichtlich aus einem fahrenden Auto heraus gemacht und anschließend im Internet veröffentlicht worden ist, das aber an dieser Stelle aus urheberrechtlichen Gründen nicht abgebildet werden kann.