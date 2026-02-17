Die Wintermonate 2025/2026 haben in der Region zahlreiche Straßen nachhaltig geschädigt. Besonders durch Frost-Tau-Wechsel entstehen Löcher und Risse, die für Verkehrsbehinderungen sorgen und umfangreiche Reparaturen erfordern.

Im Auffahrtsbereich von der Stendaler Straße zur OdF-Straße hat sich ein riesiges Loch gebildet.

Gardelegen. - Winter in der Region Gardelegen – mit eisiger Kälte und für hiesige Verhältnisse viel Schnee – für viele Menschen eine schöne Jahreszeit mit vielen sportlichen Möglichkeiten, für viele aber eben auch nicht, insbesondere wenn man fahren muss, um zur Arbeit zu kommen.Auch wenn der Schnee noch vieles versteckt, ist eines jetzt schon klar. Die Zahl der Frostschäden in den Straßenkörpern wird groß sein.