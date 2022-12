Fühlen Sie sich sicher?

Gardelegen - Fühlen sich die Bürger der Einheitsgemeinde Gardelegen in den Dörfern sicherer als in der Stadt? Und wo in der Stadt ist es in den Augen der Gardelegener besonders gefährlich? Wünschen sie sich mehr Polizeipräsenz, oder ist alles in Ordnung? Das will die Hansestadt Gardelegen in Kooperation mit der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Polizei des Altmarkkreises Salzwedel herausfinden – und zwar durch eine Bürgerbefragung, die in dieser Woche startet.