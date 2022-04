Für neuen Edeka-Markt in Kalbe muss erst Baurecht her

Wie geht es auf dem Areal des 2019 abgebrannten NP-Marktes in Kalbe weiter? Bestehen die Bestrebungen, dort einen neuen Einkaufsmarkt zu errichten, weiterhin? Anfang des Jahres werden sich die Mitglieder des Stadtrates wieder mit dem Thema befassen.

Auf dem ehemaligen Gelände des NP-Marktes am Buchenweg in Kalbe soll ein neuer Edeka-Markt errichtet werden. Die baurechtliche Planung ist aber noch nicht abgeschlossen. Im Januar befasst sich der Bauausschuss mit diesem Anliegen.

Kalbe - Die Edeka Minden-Hannover Stiftung & Co. KG zeigte schon kurz nach dem Brand des NP-Marktes in Kalbe Interesse an, auf dem Areal einen neuen Einkaufsmarkt zu errichten. Bisher ist dort augenscheinlich noch nichts passiert.