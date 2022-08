Gardelegen: Bald Sonderposten im alten Rewe-Markt?

Den Prospekt voller Angebote finden die Gardelegener immer mal wieder in ihren Briefkästen. Kaufen konnten sie die Waren vor Ort bislang nicht. Nun visiert eine große Firmenkette Gardelegen an.

Thomas Philipps in SAW gibt es eeit 2020 nicht mehr. Nun könnte der Markt nach Gardelegen kommen.

Gardelegen - Seit rund fünf Jahren bröckelt er vor sich hin. Müll sammelt sich vor dem ehemaligen Eingang. Scheiben wurden eingeworfen, auch im Inneren des Marktes wurde schon randaliert. Das Gebäude ist kein schöner Anblick für alle, die an der OdF-Straße wohnen oder über den großen Parkplatz zum benachbarten Baumarkt fahren. Seit der Lebensmittelmarkt Rewe 2017 ausgezogen ist, steht das Objekt an der OdF-Straße in Gardelegen leer. Das könnte sich - zur Freude vieler Gardelegener - bald ändern.