Gardelegen: Mandy Schumacher will verbinden

Gardelegen - Sie hat in den vergangenen sieben Jahren schon viel erreicht. Viele Punkte auf ihrem „alten Flyer“ zur ersten Kandidatur hat sie abgearbeitet. Darauf ist sie stolz. Dennoch hat sie noch so einiges auf ihrer Agenda, was sie erreichen möchte. Aus diesem Grund stellt sich Gardelegens Stadtchefin Mandy Schumacher am Sonntag, 6. März, wieder zur Bürgermeisterwahl für die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen.