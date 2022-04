Gardelegener Karl-Marx-Sekundarschule bietet Intensiv-Nachhilfe auf Schulkosten an

Die Karl-Marx-Sekundarschule bietet einen Kompaktkurs an, um coronabedingte Lerndefizite zu reduzieren. Über 50 Schüler besuchen dreimal in der Woche Kurse in der Nachhilfeinrichtung Lernlokomotive. Finanziert wird das von der Schule.

Gardelegen - „Reduzierung von Lerndefiziten“ aufgrund der Pandemie – was sicher eher dröge anhört, ist aber alles andere als trocken und dröge. Im Gegenteil. Das ist der Titel eines Projektes, das nämlich durchaus spannend sein dürfte, vor allem auch in der Auswertung. Denn die Gardelegener Karl-Marx-Sekundarschule bietet gemeinsam mit der Nachhilfeeinrichtung Lernlokomotive einen Nachhilfe-Kompaktkurs an. In der Auswertung wird man sehen, was dieses Pilotprojekt am Ende gebracht hat. Und Schulleiterin Solveig Lamontain hofft natürlich auf bessere Noten.