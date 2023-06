Foot-Bowl-Gründer Hendrik Müller aus Miesterhorst mit Lilli aus dem Heidehaus, die in Leipzig den Münzwurf übernehmen durfte.

Gardelegen/Leipzig (vs) - Die gemeinsame Aktion, die im Rahmen des Weihnachtswunders von Foot Bowl stattfand, begann bereits an Heiligabend vergangenen Jahres, als alle 35 Kinder und Betreuer mit T-Shirts und American-Football-Hoodies beschenkt wurden, berichtete Foot-Bowl-Gründer Hendrik Müller aus Miesterhorst. Dabei handelt es sich um ein Kleinunternehmen im Bereich Sportjournalismus, das für das Weihnachtswunder Spenden sammelte.

Nun ging es endlich Richtung Leipzig. 26 Kinder und acht Betreuer machten sich auf den Weg. Und während 19 Mädchen und Jungen auf Einladung von Foot Bowl die Gelegenheit hatten, den Zoo zu erkunden, besuchten sieben Kinder und drei Betreuer ein „European League of Football“-Spiel der Leipzig Kings. Schon vor Spielbeginn wurden die Kinder vom Fanclub Sacksony empfangen und konnten sich mit Spielen, Kinderschminken und Football-Wurfspielen vergnügen. Alle Kinder erhielten zudem Kings Caps, Socken und Anstecker und wurden mit kostenlosem Essen und Trinken versorgt. Zum Spiel durften die Kinder gemeinsam mit Müller und mit den Cheerleadern auf das Feld laufen und den rund 90 Spielern beider Teams ein Spalier mit Abklatschen und Tröten bilden. Ein besonderes Highlight war, dass das einzige Mädchen, Lilli, sogar den Münzwurf vor laufender Kamera ausführen durfte und somit bestimmen konnte, welches Team als Erstes den Ball bekam.

Einsetzen für benachteiligte Mädchen und Jungen

Pünktlich um 18 Uhr begann das Spiel, das die Kinder zunächst direkt vom Seitenrand aus verfolgen durften. Nach etwa zehn Minuten gingen sie dann auf die Tribüne, wo sie gemeinsam mit den rund 1400 Fans ordentlich Stimmung machten. Die Leipzig Kings zeigten eine starke Leistung und gewannen das Spiel souverän mit 47:24. Nach dem Spiel klatschten die Spieler nochmals mit den Kindern ab und sorgten für bleibende Erinnerungen.

Gegen 21 Uhr traten die kleinen Gäste dann wieder die Heimreise nach Gardelegen an – im Gepäck die Erinnerungen an einen unvergesslichen Tag voller Abenteuer, Spaß und Freude. Diese großartige Aktion von Foot Bowl und den Leipzig Kings zeigt, wie der Sport Menschen zusammenbringen und positive Erinnerungen schaffen kann. Es ist inspirierend zu sehen, so Müller, wie sich die „American Football“-Gemeinschaft für das Wohl von benachteiligten Kindern einsetzt und ihnen unvergessliche Erlebnisse ermöglicht.