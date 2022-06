Entscheidung des Landkreises Gardelegens Back- und Bethaus darf abgerissen werden - erneut Klage

Sieben Jahre dauert das Tauziehen um das Back- und Bethaus, um pro und contra Abriss des historischen Gemäuers auf dem Hof des Großen Hospitals in Gardelegens Innenstadt. Am 10. Juni hat die Kreisverwaltung nun eine Entscheidung getroffen. Ist die das Ende in dieser Geschichte?