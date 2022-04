Gebürtiger Gardelegener Michael Adolph als Pflegeheld ausgezeichnet

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz übergab wähtrend der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ den Ehrenpreis an die Pflegehelden Nicolette Bruns, Michael Adolph und Michaela König.

Berlin/Gardelegen - „Es ist eine große Ehre“ und „ich war total überrascht“ – das erklärte Michael Adolph im Gespräch mit der Volksstimme. Der gebürtige Gardelegener wurde mit zwei Kolleginnen, Nicolette Bruns von der Kinderstation des Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen und Michaela König von der Uniklinik Jena, während einer großen ZDF-Spendengala in Berlin mit dem Ehrenpreis von „Ein Herz für Kinder“ ausgezeichnet – ein silbernes Herz, eingebettet in rotem Samt.