Gefährden Misteln die Gardelegener Birken?

Der starke Mistelbefall an vielen Birken entlang der B 71 zwischen Estedt und Wiepke ist gerade in der Zeit, in der die Bäume keine Blätter tragen, nicht zu übersehen. Geht eine Gefahr davon aus?

Gardelegen - Die Birke ist eigentlich kein immergrüner Baum, zwischen Estedt und Wiepke an einigen Stellen aber schon – so scheint es jedenfalls. Den ganzen Winter über waren die Birken grün, denn in ihren Ästen hängen teils riesige Mistel-Bälle. Und diese schwächen die Bäume, denn sie bedienen ihren Nährstoff- und Wasserbedarf mit Hilfe ihres Wirtes, zapfen diesen an.