Was lange währt: Was die lange herbeigesehnte Sanierung des Packebuscher Dorfgemeinschaftshauses angeht, kommt Bewegung in die Sache.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Packebusch ist vorn und hinten nur über Stufen erreichbar, also nicht barrierefrei.

Packebusch - orfgemeinschaftshauses, vor allem der des dortigen Sanitärtraktes, beschäftigt den Ortschaftsrat schon seit vielen Jahren Immer wieder schreibt er dessen Erneuerung auf seine Investitionswunschliste. Doch jetzt scheint Abhilfe in Sicht. Denn die Stadt Kalbe will noch in diesem Jahr einen Förderantrag an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt auf den Weg bringen.