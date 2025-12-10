Für den Kurpark in Kalbe, der für die Stadt eine große finanzielle und personelle Herausforderung darstellt, sind jetzt weitere Fördermittel bewilligt worden.

Kalbe - Lange musste die Milde-Stadt darauf warten. Vor wenigen Tagen ist er nun aber im Rathaus eingetroffen: Der Bescheid zur Bewilligung von Mitteln aus der sogenannten Städtebauförderung, die aus Bundesmitteln gespeist, aber auf Landesebene verwaltet wird. Für Kalbe geht es um Zuschüsse von insgesamt 307.320 Euro. Doch wofür sollen sie eingesetzt werden?