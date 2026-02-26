Eine Online-Petition sorgt in Kalbe für Wirbel: Darf eine Spielhalle direkt neben zwei Kitas eröffnen – oder ist das Gesetz klarer als viele denken?

"Katastrophe": Massiver Protest gegen Spielhalle in historischem Haus neben zwei Kitas

Kalbe - Die Tatsache, dass der neue Eigentümer des historischen Kutscherhauses in Kalbe dort eine Spielhalle eröffnen möchte, schlägt in der Region hohe Wellen. Nun ist sogar eine Online-Petition gestartet worden.