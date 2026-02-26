Weniger arbeiten, gleiches Geld verdienen Kontroverse über den MVB-Streik: Das sagt die Stadtpolitik
Weniger arbeiten, aber gleiches Geld verdienen. Das ist eine der Forderungen der Gewerkschaft Verdi im Arbeits- und Tarifkampf mit den MVB. Was die Politik sagt, die alles bezahlen muss.
Magdeburg. - Pro und kontra - das ist das Meinungsbild rund um den dreitägigen Streik der Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Es geht um weniger Arbeiten für gleiches Geld, bessere Schichtdienste und Ruhephasen und vieles mehr. Was die Stadtpolitik dazu sagt, die am Ende das Geld dafür bereitstellen muss.