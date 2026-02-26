Weniger arbeiten, aber gleiches Geld verdienen. Das ist eine der Forderungen der Gewerkschaft Verdi im Arbeits- und Tarifkampf mit den MVB. Was die Politik sagt, die alles bezahlen muss.

Kontroverse über den MVB-Streik: Das sagt die Stadtpolitik

Streik in Magdeburg: Beschäftigte der Magdeburger Verkehrsbetriebe demonstrieren und machen damit Druck auf die Tarifverhandlungen.

Magdeburg. - Pro und kontra - das ist das Meinungsbild rund um den dreitägigen Streik der Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Es geht um weniger Arbeiten für gleiches Geld, bessere Schichtdienste und Ruhephasen und vieles mehr. Was die Stadtpolitik dazu sagt, die am Ende das Geld dafür bereitstellen muss.