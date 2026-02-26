Eigentlich sollte im Magdeburger Stadtrat am Donnerstag, 26. Februar, über eine mögliche Privatisierung des Weihnachtsmarktes abgestimmt werden. Doch kurz vor Beginn der Debatte kam alles anders.

Magdeburg. - Wird Magdeburgs Weihnachtsmarkt privatisiert oder nicht? Den Antrag, die städtischen Anteile an der Weihnachtsmarkt GmbH zu verkaufen, hatte die Gartenpartei im Stadtrat gestellt. Gestern stand die Entscheidung an. Doch bevor sie überhaupt beginnen konnte, gab es einige Irritationen.