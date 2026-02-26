weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Privatisierung oder nicht? Magdeburger Weihnachtsmarkt: Überraschung vor der Entscheidung

Eigentlich sollte im Magdeburger Stadtrat am Donnerstag, 26. Februar, über eine mögliche Privatisierung des Weihnachtsmarktes abgestimmt werden. Doch kurz vor Beginn der Debatte kam alles anders.

Von Sabine Lindenau 26.02.2026, 15:15
Wird der Magdeburger Weihnachtsmarkt privatisiert? Der Stadtrat hatte diese Frage auf der Tagesordnung. Archivfoto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Wird Magdeburgs Weihnachtsmarkt privatisiert oder nicht? Den Antrag, die städtischen Anteile an der Weihnachtsmarkt GmbH zu verkaufen, hatte die Gartenpartei im Stadtrat gestellt. Gestern stand die Entscheidung an. Doch bevor sie überhaupt beginnen konnte, gab es einige Irritationen.