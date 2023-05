Grillsaison in Gardelegen: Welche Regeln gelten für Mieter in der Hansestadt hinsichtlich des feurig-leckeren Vergnügens? Und gibt es in der Stadt eigentlich öffentliche Grillplätze?

Grillen in Gardelegen: Was ist mit den Nachbarn?

Gardelegen - Wer ein eigenes Grundstück oder einen Garten mit genügend Abstand zu den Nachbarn hat, für den ist das Grillen aktuell ein Vergnügen. Anders ist das für alle, die dichter zusammen wohnen wie in der Innenstadt oder in Mehrfamilienhäusern. Vermieter dürfen sogar ein generelles Grillverbot in der Hausordnung oder in Mietverträgen festschreiben. Soweit geht die Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) nicht.