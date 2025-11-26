weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Ortsrat verteilt Budget: Große Diskussion um kleines Geld

Der Jeetzer Ortschaftsrat hat die Brauchtumsmittel für 2026 verteilt und es sich dabei alles andere als einfach gemacht. Am Ende gab es aber einen Konsens.

Von Cornelia Kaiser 26.11.2025, 06:00
Ortschaftsratssitzung in Jeetze: Ortsbürgermeister Jens Mösenthin (rechts) und Axel Hübner (vorn links) diskutierten miteinander.
Ortschaftsratssitzung in Jeetze: Ortsbürgermeister Jens Mösenthin (rechts) und Axel Hübner (vorn links) diskutierten miteinander. Foto: Cornelia Kaiser

Jeetze - Diese Ortschaftsratssitzung war ein Paradebeispiel dafür, wie Demokratie im Kleinen funktioniert. Im Jeetzer Dorfgemeinschaftsraum wurde am Montagabend heftig diskutiert, und zwar über die Verteilung der Brauchtumsmittel (Budget) für 2026. Am Ende gab es aber einen Konsens.