Der Jeetzer Ortschaftsrat hat die Brauchtumsmittel für 2026 verteilt und es sich dabei alles andere als einfach gemacht. Am Ende gab es aber einen Konsens.

Jeetze - Diese Ortschaftsratssitzung war ein Paradebeispiel dafür, wie Demokratie im Kleinen funktioniert. Im Jeetzer Dorfgemeinschaftsraum wurde am Montagabend heftig diskutiert, und zwar über die Verteilung der Brauchtumsmittel (Budget) für 2026. Am Ende gab es aber einen Konsens.