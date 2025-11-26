Ein Café auf einem Friedhof? Diese Idee will ein Friedhofsgärtner in Magdeburg jetzt umsetzen. Diese stellte er vor Ort vor - und erhielt viele Reaktionen von den Besuchern.

Café-Pläne für den Westfriedhof - Das sagen die Magdeburger

Maria West und Martin Cziborra werden im Blumenpavillon auf dem Magdeburger Westfriedhof ein Café eröffnen.

Magdeburg. - „Das hat hier noch gefehlt!“ Diese Aussage haben Maria West und Martin Cziborra wohl am häufigsten von den Besuchern des Magdeburger Westfriedhofs gehört. An zwei Tagen haben die beiden dort ihre Idee vom Café im Blumenpavillon vorgestellt und stießen auf viele Reaktionen.