Betrugsmasche Großeinsatz der Polizei bei Kakerbeck: Hilfsbereiter Autofahrer um 600 Euro geprellt

Mit dem Ziel, ungültige ausländische Währung in Euro umzutauschen, täuschen Betrüger eine Notlage vor. Ein hilfsbereiter Autofahrer fiel am Mittwochabend darauf herein und übergab mehrere Hundert Euro. Die Polizei suchte bislang vergeblich in der Region Kakerbeck nach den Tatverdächtigen. Sogar ein Hubschrauber kam zum Einsatz.