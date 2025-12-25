Geschenkter Schulabschluss Gute Zensuren sind nichts mehr wert, schlechte haben keine Konsequenzen (Kommentar)
Das Land Sachsen-Anhalt verschenkt Schulabschlüsse trotz Fünfen in Mathe und Deutsch. Dem dramatisch sinkenden Bildungsniveau mit Augenwischerei zu begegnen, ist fatal und wird Deutschland teuer zu stehen kommen.
25.12.2025, 08:15
Altmarkkreis - In wichtigen Fächern wie Mathe, Naturwissenschaften und Deutsch fehlen Schülern Grundkompetenzen. Universitäten zweifeln die Studierfähigkeit der Abiturienten an. Ausbildungsbetriebe klagen ebenfalls. Eine fatale Entwicklung, die nun noch an Fahrt gewinnt...