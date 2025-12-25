Geschenkter Schulabschluss Gute Zensuren sind nichts mehr wert, schlechte haben keine Konsequenzen (Kommentar)

Das Land Sachsen-Anhalt verschenkt Schulabschlüsse trotz Fünfen in Mathe und Deutsch. Dem dramatisch sinkenden Bildungsniveau mit Augenwischerei zu begegnen, ist fatal und wird Deutschland teuer zu stehen kommen.