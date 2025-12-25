weather heiter
  4. Geschenkter Schulabschluss: Gute Zensuren sind nichts mehr wert, schlechte haben keine Konsequenzen (Kommentar)

Das Land Sachsen-Anhalt verschenkt Schulabschlüsse trotz Fünfen in Mathe und Deutsch. Dem dramatisch sinkenden Bildungsniveau mit Augenwischerei zu begegnen, ist fatal und wird Deutschland teuer zu stehen kommen.

Von Stefanie Herrmann 25.12.2025, 08:15
Stefanie Herrmann ist Reporterin bei der Volksstimme.
Stefanie Herrmann ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Altmarkkreis - In wichtigen Fächern wie Mathe, Naturwissenschaften und Deutsch fehlen Schülern Grundkompetenzen. Universitäten zweifeln die Studierfähigkeit der Abiturienten an. Ausbildungsbetriebe klagen ebenfalls. Eine fatale Entwicklung, die nun noch an Fahrt gewinnt...