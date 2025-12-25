Nach Insolvenz Zerbster Seniorenheim „Willy Wegener“ ist gerettet - neuer Investor sichert die Zukunft
Im Zerbster Seniorenheim „Willy Wegener“ blicken Mitarbeiter und Bewohner wieder zuversichtlich in die Zukunft. Für die insolvente Betreibergesellschaft ist ein Investor gefunden.
25.12.2025, 08:13
Zerbst. - Nach fast drei Jahren zwischen Bangen und Hoffen heißt es endlich Aufatmen. Kurz vor Weihnachten kam jetzt die gute Nachricht: Für die Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH konnte ein Investor gefunden werden.