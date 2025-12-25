weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Insolvenz: Zerbster Seniorenheim „Willy Wegener“ ist gerettet - neuer Investor sichert die Zukunft

Im Zerbster Seniorenheim „Willy Wegener“ blicken Mitarbeiter und Bewohner wieder zuversichtlich in die Zukunft. Für die insolvente Betreibergesellschaft ist ein Investor gefunden.

Von Daniela Apel 25.12.2025, 08:13
Einrichtungsleiter Thomas Liss (r.) und sein Team - hier einige Mitarbeiter stellvertretend für alle - freuen sich, dass das Zerbster Seniorenheim "Willy Wegener" gerettet ist.
Einrichtungsleiter Thomas Liss (r.) und sein Team - hier einige Mitarbeiter stellvertretend für alle - freuen sich, dass das Zerbster Seniorenheim "Willy Wegener" gerettet ist. Foto: Daniela Apel

Zerbst. - Nach fast drei Jahren zwischen Bangen und Hoffen heißt es endlich Aufatmen. Kurz vor Weihnachten kam jetzt die gute Nachricht: Für die Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH konnte ein Investor gefunden werden.