Fachärztin Sabine Noack behandelt ihre Patienten in einem kompletten Praxisneubau in Kalbe an der Eugenie-Schildt-Straße.

Kalbe. - Die Hausarztversorgung in Kalbe hat sich mit der gestrigen Eröffnung der Praxis von Sabine Noack verbessert. An der Eugenie-Schildt-Straße entstand seit März 2023 die 170 Quadratmeter große Praxis. Zwei Behandlungsräume und ein Labor befinden sich in dem Neubau, der die Patienten in einem hellen, modernen Ambiente empfängt.