Heiraten wie im Märchen, mitten in der Hansestadt. Anmeldungen zur Hochzeit an einem besonders romantischen Dezembertag sind wieder möglich.

Heiraten am Nikolaus-Tag in Gardelegen

Gardelegen/VS. - „Ein Prinz, der sein Leben, sein Herz für mich gibt, ein Kuss, der die Nacht und den Zauber besiegt – küss mich, halt mich, lieb mich...“ – wer kennt sie nicht, diese Liedzeilen zum Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – jenem Märchen, das untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden ist.

Auch wenn im Moment wohl noch keiner so wirklich daran denken mag, so gibt es aber in Gardelegen eine ganz besondere Einladung für diese Zeit, und das zum zweiten Mal. Und die kommt aus dem Standesamt. Eine romantische Winterhochzeit mit Eheschließung am Nikolaustag, denn Weihnachten und Liebe – das gehört zusammen. Das war auch der Grundgedanke für die erfolgreiche Premiere im vergangenen Jahr. Und so bietet die Hansestadt Gardelegen zum zweiten Mal eine Nikolaushochzeit an.

Am Freitag, 6. Dezember, können sich Brautpaare im weihnachtlich geschmückten Trauzimmer des Rathauses das Ja-Wort geben. Acht Termine stehen ab 9 Uhr am Nikolaustag zur Verfügung.

Raum im Standesamt hat Platz für 30 Gäste

„Wir freuen uns auf Paare, die in der romantischen Weihnachtszeit gemeinsam den Weg ins Glück gehen wollen“, sagt Bürgeramtsleiterin Isolde Niebuhr. Schließlich verbinde jeder die Weihnachtszeit mit besinnlichen Momenten, in denen sich die Menschen einmal mehr auf das Wesentliche im Leben konzentrieren. Dazu gehört, gemeinsam Zeit zu verbringen und die Liebe in den Fokus zu rücken.

Mit der Weihnachtszeit wird ein Jahr voller Erlebnisse und Ereignisse beendet, aber auch ein Hauch von Romantik versprüht. Und wenn zur Trauung am Nikolaustag womöglich die Melodie von Aschenbrödel erklingt, fallen vielleicht vor der Tür noch ein paar Schneeflocken vom Himmel. Im Trauzimmer unter den Kolonnaden selbst gibt es Platz für etwa 30 Gäste.

Anmeldungen für die Nikolaushochzeit sind ab sofort im Gardelegener Standesamt unter standesamt@gardelegen.de oder per Telefon unter 03907/716212, 03907/716213 oder 03907/716231 möglich. In diesem Jahr fällt der 6. Dezember zudem noch auf einen beliebten Hochzeitstag, nämlich auf einen Freitag.