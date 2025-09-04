Die Baustelle Goethestraße in Gardelegen sorgt für Aufsehen: In der nächsten Woche wird spezielle Technik erwartet, denn die neue Abwasserleitung wird im sogenannten Inlinerverfahren eingebaut.

Es ist eng am Salzwedeler Tor. Dieser Bereich gehört zur Baustelle des Wasserverbandes in der Goethestraße. Dort wird die Abwasserleitung komplett erneuert. Am Salzwedeler Tor befindet sich ein Tiefbrunnen für Grundwasserabsenkung. In luftiger Höhe verläuft die provisorische Leitung für das Abwasser.

Gardelegen - Es ist die herausforderndste und zugleich auch spannendste Baustelle des Gardelegener Wasserverbandes, die es je gab: die Erneuerung der Abwasserleitung in der Goethestraße. Die sorgt nicht nur für eine Einbahnstraßenregelung in der gesamten Innenstadt. Diese Baustelle findet offenbar auch das rege Interesse von Bürgern, denn täglich finden sich am Salzwedeler Tor Zaungäste ein, die das Geschehen beobachten.