Minimalinvasives Verfahren Herausfordernd und spannend: die besondere Baustelle mitten in Gardelegen
Die Baustelle Goethestraße in Gardelegen sorgt für Aufsehen: In der nächsten Woche wird spezielle Technik erwartet, denn die neue Abwasserleitung wird im sogenannten Inlinerverfahren eingebaut.
04.09.2025, 17:15
Gardelegen - Es ist die herausforderndste und zugleich auch spannendste Baustelle des Gardelegener Wasserverbandes, die es je gab: die Erneuerung der Abwasserleitung in der Goethestraße. Die sorgt nicht nur für eine Einbahnstraßenregelung in der gesamten Innenstadt. Diese Baustelle findet offenbar auch das rege Interesse von Bürgern, denn täglich finden sich am Salzwedeler Tor Zaungäste ein, die das Geschehen beobachten.